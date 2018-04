Tema din acest an „Sa ne protejam impreuna, Vaccinurile sunt benefice”

In contextul in care, in Romania, rata de vaccinare a scazut dramatic in ultimii ani, Saptamana Europeana a vaccinarii reprezinta un eveniment pe care ministrul Sanatatii doreste sa il marcheze printr-un mesaj de sustinere ferma a vaccinarii.

“Legea vaccinarii trebuie sa reprezinte o prioritate pentru noi. Avem nevoie de un cadru legislativ pentru binele copiilor nostri. Decizia parintilor cu privire la vaccinarea copiilor trebuie sa fie luata in urma informarii, in mod responsabil. Sa nu uitam ca prin vaccinare au... citeste mai mult