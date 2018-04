Saptamana cu euro peste 4,66 lei

Perioada analizata a fost una stabila pentru raportul euro/leu, in timp ce monedele din regiune au avut o evolutie apreciativa fata de euro.

Cursul euro a fluctuat intre 4,66 si 4,6617 lei, intervalul incheindu-se la 4,6611 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat in culoarul 4,659 – 4,663 lei, cotatia maxima fiind atinsa pe finalul zilei.

Evolutia leului din urmatoarele zile va fi influentata de atacul aerian al SUA, Marea Britanie si Franta, aprobat de statele membre ale NATO, asupra unei baze siriene, motiv de... citeste mai mult