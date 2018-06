Forta de munca s-a scumpit in Romania. Firmele sunt obligate sa-si plateasca mai bine salariatii In primele 3 luni ale anului 2018 costul orar al fortei de munca (in forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare) a crescut cu 12,72% fata de aceeasi...

Manager, 5 Iunie 2018