Într-un fel sau altul, prin semne, timpurile ne spun încotro se îndreaptă şi ce fel de viitor are prezentul pe care astăzi îl încălzesc la sîn. Problema este: ştim oare să citim aceste semne? Şi-o pun intelectuali ai unei lucidităţi tot mai împuţinate şi tot mai slab influente în arena evenimentelor sociale, în dinamica politică şi, mai general, în direcţionarea cursului istoriei. Am preluat-o şi eu, de data aceasta, de la Ian Buruma, profesor de drepturile omului şi jurnalism la Bard College (Project Sindicate, Reading the... citeste mai mult

