Santana, Robert Plant, The Killers, The Black Keys, Jay-Z şi Miley Cyrus se numără printre artiştii care vor participa la un eveniment muzical ce va fi organizat în luna august pentru a marca a 50-a aniversare a festivalului Woodstock, considerat unul dintre momentele de referinţă din istoria muzicii rock, informează Reuters.

Noul eveniment, intitulat Woodstock 50, va avea loc în perioada 16-18 august la Watkins Glen, o localitate din statul american New York, la o distanţă de 240 de kilometri faţă de locul în care a avut loc festivalul din 1969. În acest an vor urca pe scenă şi alţi artişti cunoscuţi, precum Imagine Dragons, Chance The Rapper, The Lumineers,... citeste mai mult

