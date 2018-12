Sambata, 09 Septembrie, 22:40 "Am jucat împotriva campioanei României, chiar dacă au pierdut mulți jucători. Am fost prea relaxați, nu am avut atitudine, iar unii au jucat doar pentru ei. Am făcut un joc slab, iar eu sunt responsabil că nu i-am...

Gazeta Sporturilor, 9 Septembrie 2017