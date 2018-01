La un an după ce va organiza patru meciuri ale Campionatului European de Fotbal, România va fi gazda unei alte competiţii majore. După jumătate de secol, România are şanse mari să organizeze din nou Campionatul European de volei.

Cei mai importanţi oameni din voleiul european au venit la Bucureşti pentru a discuta despre turneul final feminin din 2021.

"Pentru România este o zi istorică deoarece am avut onoarea să avem la Bucureşti conducerea Confederaţiei Europene de Volei, iar acest lucru ne pune într-o lumină pozitivă pe plan european şi mondial", a dezvăluit Gheorghe Vişan, preşedintele FR Volei.

Preşedintele Aleksandar Boricic (Serbia) şi... citeste mai mult

acum 25 min. in Sport, Vizualizari: 18 , Sursa: Pro Sport in