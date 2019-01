"Avem aproape 7.500 de persoane cu HIV/SIDA care vin din anii anteriori. În medie, aveam, anual, între 720 şi 850 de cazuri noi pe an. Acum am ajuns la aproape o mie de cazuri noi pe an la categoria de vârstă 25 - 30 de ani, iar cei mai mulţi...

7 EST, 13 Martie 2015