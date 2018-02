Sansa la educatie. Un barbat de 36 de ani s-a inscris in clasa I Anton Gabor, un barbat de etnie roma in varsta de 36 de ani din Targu Jiu, s-a inscris in clasa I pentru ca, pana la aceasta varsta, nu a invatat sa scrie si sa citeasca. Mai multe despre romi, educatie, scoala, targu jiu, clasa I Foto: igj.ro Social citeste mai mult

ieri, 18:09 in Social, Vizualizari: 61 , Sursa: 9am in