Sansã la grãdinitã pentru 400 de copii din comunitãti defavorizate

Pentru al doilea an consecutiv, Asociatia OvidiuRo sustine comunitãtile defavorizate sã înscrie la grãdinitã toti copiii cu vârsta cuprinsã între 3 si 5 ani care provin din familii sãrace. 20 de granturi Hai la grãdinitã! încurajeazã echipele locale sã implementeze solutii care «fac loc» în grãdinitã tuturor copiilor de vârstã prescolarã din comunitate, pentru anul scolar 2018 – 2019. Proiectul este sustinut si în acest an de NN România si are o valoare totalã de 40.000 E.

