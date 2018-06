Sanex S.A., de peste 45 de ani pe piață, lider în producția de plăci ceramice prin brandul CESAROM, membră a grupului austriac Lasselsberger, angajează în fabrica din Cluj-Napoca:

GLAZURATOARE (operatoare la benzile de glazurare)

Cautam o persoana care:

-Are experienta in munca in productie;

-Este o persoana constiincioasa, dinamica si lucreaza bine in echipa ;

-Este dispusa sa lucreze munca de noapte si in weekend in sistem de ture ( cu sporuri salariale).

Responsabilitati principale:

