SANEX angajeaza Sortatoare placi ceramice

Sortatoare

CAUTAM O PERSOANA CARE:

• Are experienta de munca in fabrica de productie;

• Este o persoana constiincioasa si lucreaza bine in echipa ;

• Este dispusa sa lucreze in schimburi de 8 ore, cu munca de noapte si weekend;

• Are urmatoarele abilitati: atentie distributiva, capacitate de comunicare, capacitate de concentrare, putere de decizie rapida.

CE OFERIM

• Contract de munca pe perioada nedeterminata;

• Munca in schimburi;

• Asistenta medicala gratuita si analize anuale;

• Pachet salarial complex( salar de incadrare si sporuri salariale);

• Tichete de masa de 15 lei/zi;

• Decontat abonament pe o linie din Cluj-Napoca;

