Sandor Kruk a fost olimpic internaţional pe parcursul anilor de liceu când a studiat la Colegiul Naţional Vasile Lucaciu din Baia Mare. A participat la 4 olimpiade internaţionale de astronomie şi astrofizică şi a obţinut toate medaliile posibile. De la menţiune, bronz, argint până la aur. După absolvirea liceului a decis să-şi continue studiile în astrofizică tocmai la Londra. Apoi, s-a înscris la doctorat la Universitatea din Oxford. Nu a rupt definitiv legătura cu ţara natală. Din contră, vrea să-i ajute pe tinerii români cu potenţial, astfel încât a iniţiat pentru ei o Şcoală de Vară, care are loc an de an în Marea... citeste mai mult