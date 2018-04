Sanctiunile impotriva Rusiei au aruncat in aer pretul aluminiului!

Preţul aluminiului este pe cale să afiseze cea mai mare creştere din ultimele trei decenii, după ce sancţiunile americane impuse grupului rus United Co. Rusal (lider mondial in productia de aluminiu) i-au determinat pe cumpărători să caute alţi furnizori.



Astfel, preţul la aluminiu au atins cel mai ridicat nivel de după 2012, marcand un salt de aproape 14% incepand de luni, cel mai important avans înregistrat într-o singură săptămână după iunie 1987. În plus, prima americană, adică diferenţa de preţ adaugată la cotaţia aluminiului pe bursa londoneză London Metal Exchange pentru a livra aluminiu în Midwest, a înregistrat şi ea... citeste mai mult