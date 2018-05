Sanctiunile americane "culca" rachetele Rusiei la pamant!

Statele Unite au instituit un nou pachet de sanctiuni, in vizor fiind, de aceasta data, structurile si companiile din Rusia care, in opinia Washingtonului, au incalcat legislatia americana privind neproliferarea armelor de distrugere in masa, informeaza presa de la Moscova.



Pe lista neagra a fost inscris, printre altele, Centrul de pregatire numarul 11 pentru rachetele de croaziera, unitate care i-a invatat pe militarii iranieni cum functioneaza sistemele S-300, livrate Teheranului in baza unui contract din 2015.

Biroul de proiectare utillaje (JBP) a fost, la randul lui,... citeste mai mult