Sanctiuni occidentale: Adevarul care ii ingrozeste pe rusi!

Sanctiunile occidentale impuse companiilor ruse sunt pentru totdeauna. Acesta este adevarul si nu trebuie sa ne mintim singuri, a apreciat vicepremierul Dimitri Rogozin, intr-un interviu acordat presei nationale.



"Sanctiunile sunt reactia fireasca a vechiului nostru dusman la dezoltarea noastra. Si nu vor fi anulate decat in cazul in care vom accepta sa redevenim slabi si vulnerabili in favoarea americanilor. De aceea, regimul de sanctiuni impus noua reprezinta sansa de a demonstra cele mai bune trasaturi ale caracterului nostru national", este convins Rogozin.

In context, oficialul rus, care raspunde de complexul militar... citeste mai mult