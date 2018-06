Sanctiuni mai relaxate pentru soferi: 15 zile pentru plata amenzilor la jumatate si radare semnalizate Sfarsitul actualei sesiuni parlamentare vine cu o veste buna pentru soferi. Incepand cu prima zi a anului urmator, amenzile de circulatie vor putea fi platite la jumatate intr-un termen de 15 zile lucratoare. In prezent, acest termen era de doar 48 de ore. Proiectul de lege a fost aprobat ieri in Camera Deputatilor, for decizional, urmand a ajunge in perioada urmatoare pe masa Presedintelui Klaus Iohannis. Ultimele zile au adus in dezbatere publica mai multe proiecte de lege care ii vizeaza pe soferi. Unul dintre ele reglementeaza modul in... citeste mai mult

azi, 16:04 in Auto, Vizualizari: 29 , Sursa: Manager in