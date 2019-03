Comisia de Disciplină AJF Satu Mare nu a avut prea mult de lucru după prima etapă din Liga a 4-a, Seria C. Avem doar două hotărâri uşoare.

La jocul Fortuna Căpleni – Real Andrid a fost eliminat Toth Norbert (Căpleni) pentru fault în postură de ultim apărător. Va fi suspendat o etapă şi amendat cu 45 de lei.

La jocul AS Ghenci – Viitorul Lucăceni au fost eliminaţi jucătorii Silagyi Gazsi (AS Ghenci) şi Kuzmos Denis (Lucăceni) pentru cumul de cartonaşe galbene. Vor fi suspendaţi o etapă şi... citeste mai mult