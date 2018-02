Prin programul „Sănătate pentru o viaţă mai bună”, 80 de copii şi tineri incluşi în programele Hope and Homes for Children au beneficiat de tratamente şi intervenţii medicale, iar alţi 160 de copii au primit consiliere privind obiceiurile de viaţă sănătoasă. Programul, realizat prin parteneriatul dintre NN şi Hope and Homes for Children, a fost implementat pe parcursul unui an de zile şi s-a axat pe acoperirea nevoilor legate de sănătate ale copiilor vulnerabili: atât facilitarea accesului la serviciile medicale de bază şi de specialitate, cât şi derularea de campanii de consiliere şi educaţie pentru adoptarea unui stil de... citeste mai mult