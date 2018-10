De 25 de ani, omenirea sarbatoreste, in fiecare an, pe 22 martie Ziua Mondiala a Apei. In anul 1992, Organizatia Natiunile Unite asupra Mediului Inconjurator de la Rio de Janeiro, au decis prin rezolutia 47/193, ca toate tarile sa dedice in fiecare...

Buna ziua Iasi, 20 Martie 2017