Samsung Electronics Co., Ltd. a prezentat gama de televizoare 2018, în cadrul evenimentului companiei - First Look in New York. Samsung a oferit informații legate de noile modele QLED TV – cele mai avansate tehnologic din portofoliul Samsung, cât și detalii despre gama extinsă de televizoare UHD, Premium UHD și Ultra-Large. Având elemente de design unice, o calitate incredibilă a imaginii și funcții inteligente și intuitive, noua gamă Samsung QLED 2018 oferă utilizatorilor o experiență de vizionare completă – chiar și atunci când televizorul este pornit pe fundal.

