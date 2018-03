Samsung Galaxy S9 si S9+ au fost lansate oficial in Romania Samsung Electronics a lansat in Romania noile Samsung Galaxy S9 si S9+ si a prezentat publicului roman, in cadrul unui eveniment din Bucuresti, la care au participat peste 500 de persoane, noi modalitati de a surprinde fiecare moment si de a descoperi galaxia de experiente Samsung. Noile smartphone-uri Galaxy S9 si S9+ reimagineaza modul in care comunicam, impartasim si experimentam lumea.

In cadrul evenimentului, participantii au avut acces la diferite zone inedite de experienta, marca Samsung – zona Super Low Light, zona Super Slow Motion, zona Karaoke AR Emoji. Fiecare din aceste experiente integreaza noile functii aduse... citeste mai mult

