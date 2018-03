Samsung Galaxy S9 Hands-On Preview. Un telefon „cuminte“

Multă lume a criticat Samsung la lansarea lui Galaxy S9, printre care şi eu, însă nu pentru că ar fi scos un telefon slab. Atunci când am urmărit în direct lansarea de la Barcelona a lui S9, am rămas cu impresia unui produs bun, însă marketat ca fiind ceva revoluţionar. Nu, Samsung Galaxy S9 nu este ceva revoluţionar, dar e ce trebuie, cel puţin la prima vedere. Bateria e foarte ok, duce bine, ecranul e la fel de spectaculos ca al predecesorului, iar forma şi aspectul nu dezamăgesc.

Samsung Galaxy S9 vine echipat din fabrică cu Android 8.0 Oreo, însă diferenţele faţă de Nougat nu m-au dat pe spate, în sensul că nu prea sunt acolo. Bloatware-ul este şi el... citeste mai mult

azi, 15:14 in IT&C, Vizualizari: 34 , Sursa: Adevarul in