Samsung Galaxy S10 va fi anunțat la anul, iar tot mai multe detalii se scurg pe internet

Tot mai multe detalii despre noul Samsung Galaxy S10 se scurg pe internet. Noutățile, conform Techradar, urmează să fie:

Trei mărimi diferite ale ecranului O cameră decupată în ecranul care ocupă toată fața telefonului Un ecran cu aspect 19:9 și o rezoluție 1440 x 3040 Zvonurile spun că acesta urmează să fie Samsung Galaxy S10 Plus, varianta mai mare a telefonului. Randările, de la o sursă de încredere, arată telefonul care are colțuri precum Note. Cel mai important aspect este decupajul pentru cameră din ecran.

Această idee este originală Samsung și gaura este mai mare decât se aștepta lumea, pentru că are două camere. Oricum, marginile ecranului sunt... citeste mai mult

