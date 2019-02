Samsung Galaxy S10 Plus, lansat pe 20 februarie. Preț și specificații. Află din articolul a1.ro, toate informațiile utile referitoare la Samsung Galaxy S10 plus, prețul la care va fi disponibil, specificațiile și când apare cel mai puternic telefon de la Samsung

Noul Samsung Galaxy S10 Plus va fi prezentat oficial mâine, 20 februarie. Trei noi smartphone-uri Samsung urmează să fie lansate. La începutul lunii februarie am aflat că vor fi care vor fi cele trei versiuni de Samsung Galaxy S10: Galaxy S10 E, un fel de model Lite pentru serie, Galaxy S10 standard și Galaxy S10 Plus. Dintre toate, evident, Samsung Galaxy... citeste mai mult

azi, 16:01 in Social, Vizualizari: 25 , Sursa: A1 in