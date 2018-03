Samsung Galaxy A8 2018 – interesant, dar nu chiar un Jackpot

Are specificaţii de mid-range, dar un preţ de lansare cam mare (2300 lei) şi un sistem de operare “vechi”, Android Nougat a fost lansat în octombrie 2016. Probabil va face upgrade la Oreo.

Uşor de ţinut şi manevrat cu o singură mână, răspunde rapid la comenzi, dacă nu-l stresezi prea tare.

FOTO Adrian Pogîngeanu

Pentru că am deschis discuţia cu asemănările fizice dintre A8 şi S8, să vă spun şi care sunt deosebirile. Deşi înălţimea, lăţimea, grosimea şi greutatea lui A8 sunt puţin mai mari, acesta are un ecran de 5.6 inci, iar S8, unul de de 5.8 inci. Senzorul de amprentă la A8 este sub... citeste mai mult

azi, 14:04 in IT&C, Vizualizari: 35 , Sursa: Adevarul in