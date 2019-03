Dispozitivul are cel mai mare display din seria A, de 6.7 inci, raport 20:9 şi e disponibil în 4 culori: coral, blue, black şi white. Ecranul e

Super AMOLED, tip Infinity-U, cu rezoluţie FHD+ (1080x2400). Camera din spate e triplă, cea principală are 32MP, f 1.7, celelalte două sunt de 8 MP (ultra-wide), respectiv 2 MP (depth) cu diafragmă 2.2. Camera de selfie are tot 32 MP, cu f 2.0.

Samsung Galaxy A70 e Dual-SIM, are un procesor octa-core (Dual 2.0GHz + Hexa 1.7GHz), 6 GB memorie RAM şi 128 GB de stocare şi slot Micro SD separat (de până la 512 GB). Bateria de 4500 mAh are... citeste mai mult

