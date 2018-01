Samsung a lansat "The Wall", primul televizor modular MicroLED din lume, cu diagonala de 146 inci

Samsung Electronics Co., Ltd. a lansat "The Wall" - primul televizor modular MicroLED din lume dedicat consumatorilor. Televizorul modular are un ecran de 146 inci (370cm) și tehnologie MicroLED cu emisie automată și a fost prezentat de Samsung la CES, în cadrul evenimentului First Look, în paralel cu cele mai recente inovații tehnologice din zona de display ale companiei. Samsung stabilește prin această lansare un nou reper în evoluția televizoarelor, care acum poate oferi deopotrivă o experiență remarcabilă de... citeste mai mult

azi, 17:11 in IT&C, Vizualizari: 30 , Sursa: Agora in