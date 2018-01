Samsung a lansat primul televizor modular MicroLED din lume VIDEO

Compania Samsung Electronics Co. Ltd. a lansat "The Wall" - primul televizor modular MicroLED din lume dedicat consumatorilor, inovaţia fiind prezentată la ediţia din 2018 a evenimentului de tehnologie First Look CES.



Televizorul modular are un ecran de 146 inci (370cm) şi tehnologie MicroLED cu emisie automată şi a fost prezentat de Samsung la CES, în paralel cu cele mai recente inovaţii tehnologice din zona de display ale companiei. Samsung stabileşte prin această lansare un nou reper în evoluţia televizoarelor, care acum poate oferi deopotrivă o experienţă remarcabilă de vizionare, dar poate acţiona şi ca un hub inteligent menit să îmbunătăţească viaţa de zi cu... citeste mai mult