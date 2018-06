Galaxy J6 integrează un display Super Amoled Infinity Display, cu specificaţii suplimentare ce includ un senzor de amprentă pe spate.

Ecranul noului Galaxy J6 are dimensiunea de 5,6 inci, şi oferă culori dinamice, comparabile cu cele de pe terminalele care fac parte din gama de preţ premium, după cum susţine compania din Coreea de Sud. În plus, displayul ar trebui să dea randament bun la jocuri şi Netflix, fără probleme.

În plus, noul Samsung Galaxy J6 integrează senzorul de amprentă pe spate, caracteristică întâlnită pe mai toate modelele lansate în ultima... citeste mai mult

azi, 15:27