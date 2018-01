Meci dramatic la Genova, relatează Digisport.ro, în duelul restanţă dintre Sampdoria şi AS Roma, echipele de pe locurile 5 şi 6. Romanii avea nevoie de victorie ca să egaleze Interul în clasament. Primul gol al partidei a fost înscris de echipa gazdă. Kolarov a atins mingea cu mâna şi Quagliarella a marcat din penalty. Atacantul are 16 goluri înscrise în acest campionat.

Echipa lui Di Francesco s-a năpustit în atac şi Dzeko a trimis mingea în poartă, dar arbitrii au văzut un offside şi nu au validat golul. Atacantul bosniac s-a răzbunat în minutul 91 când a reuşit să marcheze după o fază prelungită de atac.

După 21 de etape AS Roma ocupă locul 5 cu 41 de

