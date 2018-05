Sampania Fiscala, recolta 2018 Ca in fiecare an, minivacanta de 1 Mai aduce cu ea cifre, statistici, inclusiv in ce priveste asa-zisele produse, hoteluri si restaurante de lux din Romania.

Asa-zise, intrucat, in primul rand, din cauza cvasisaraciei de pe aici, orice restaurant sau hotel mai spalat, apare iesit din comun, iar, in al doilea rand, pentru ca, tot la noi, daca pui un pret mare pentru lucruri si servicii civilizate, hopa luxul…



La noi, notiunea asta este precum praful (si nu numai) aruncat in ochi de “descalecatul” de elicopter direct in… parcarea in... citeste mai mult