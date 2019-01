Samir Nasri era liber de contract după plecarea de la Antalyaspor şi s-a întors în premier League, acolo unde a mai jucat la (2008-2011) şi Manchester City (2011-2017). El a semnat un contract până la finalul sezonului, cu opţiune pentru încă un an, cu West Ham United.

Fostul internaţional va câştiga 2,3 milioane de euro pentru o jumătate de an, un salariu imens pentru unul care a fost prins dopat în decembrie 2016, când era la Sevilla, şi a fost suspendat un an şi jumătate, el folosind o perfuzie care stimula sistemului imunitar şi prevenea maladiile.

"Am ales un club cu un proiect... citeste mai mult

acum 9 min. in Sport, Vizualizari: 13 , Sursa: Pro Sport in