An de an, în prima duminică din luna mai, dealul de la Huta Certeze – Moişeni, vuieşte de prezenţa localnicilor, dar şi a numeroşilor invitaţi sosiţi din ţară şi străinătate, pentru a participa la serbarea câmpenească „Sâmbra oilor”. Şi în acest an,...

Informatia zilei SM, 29 Aprilie 2018