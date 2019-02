SÂMBĂTA MORȚILOR. Biserica Ortodoxa face pomenirea celor trecuti la cele vesnice.

Aceasta sambata este cunoscuta in popor sub denumirea "Mosii de iarna".

MOȘII DE IARNĂ 2019. Exista pomenirea mortilor, pentru ca Biserica nu vede in moarte sfarsitul existentei omului, scrie crestinortodox.ro.

MOȘII DE IARNĂ 2019. Biserica ii numeste pe cei trecuti in viata de dincolo "adormiti", termen care are intelesul de stare din care te poti trezi.

SÂMBĂTA MORȚILOR. In aceasta zi obiceiul cere sa se dea de pomana sarmale, placinta, vin, coliva, colaci, fructe sau chiar si lumanari aprinse.

