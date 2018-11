Sâmbăta morților. In prima sambata din luna noiembrie, Biserica Ortodoxa a randuit sa se faca pomenirea mortilor.

Sâmbăta morților. Pomenirea din aceasta zi, este cunoscuta si sub denumirea de Sambata mortilor / Mosii de toamna. Tinand seama ca nu stim unde se afla cei morti, ne rugam atat pentru cei din iad, cat si pentru cei din rai.

Sâmbăta morților. De ce se face Sambata mortilor? Biserica ii numeste pe cei trecuti in viata de dincolo „adormiti”, termen care are intelesul de stare din care te poti trezi. Ea nu vorbeste de trecere intr-o stare de nefiinta, ci de trecere dintr-un mod de existenta in alt mod de existenta. Hristos ii va darui cuvantului „adormit”, intelesul care il... citeste mai mult