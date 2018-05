Sâmbătă, 26 mai 2018, în intervalul orar 10.00 – 13.00, tinerii din cadrul Clubului de Debate „Ion Rațiu” vor derula campania „Înfrumuseţăm Malul Arieşului”. Acţiunea are loc în parteneriat cu Primăria Turda, Compania de Apă Arieș, Salina Turda și Domeniul Public Turda.



În cadrul acestei acţiuni ne propunem să înfrumusețăm malul Arieșului, porțiunea dintre sediul Departamentului de Pompieri și strada Petru Maior, unde am efectuat și o campanie de ecologizare în toamna anului 2017.

De această dată, vom ecologiza din nou zona, vom revopsi cele 25 bănci existente și vom monta alte 6 bănci și 5 coșuri de gunoi, pe lângă cele deja existente. În plus, începând cu luna... citeste mai mult