Sambata, 23 iunie , orele 18.30, la Sala Mare a TMF va invitam la Avanpremiera, ultima reprezentatie din aceasta stagiune, REGELE GOL de Evgheni Svart , in regia si versiunea scenica a lui Lucian Sabados.

Preluand motivul central din basmul „Hainele cele noi ale imparatului", piesa „Regele gol" a lui Evgheni Svart trateaza in parabole probleme grave cu care se confrunta lumea contemporana, in speta aspecte ale unui sistem totalitar de care Europa actuala nu duce lipsa, din nefericire. Hans Christian Andersen a scris acest basm, care, prin mesaj, este destinat mai mult adultilor, decat copiilor. Este o... citeste mai mult

