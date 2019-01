Actorii Sam Rockwell şi Jessica Chastain vor prezenta gala Globurilor de Aur, iar Sandra Oh şi Andy Samberg, gazdele anunţate în decembrie, vor fi coprezentatori.

Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) a făcut anunţul miercuri.

Rockwell a câştigat un Glob de Aur şi un Oscar în urmă cu un an pentru rolul secundar din „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, iar anul acesta este nominalizat la Globurile de Aur pentru rolul George W. Bush din „Vice”.

Chastain a fost recompensată cu un Glob de Aur în 2013, pentru interpretarea din „Zero Dark Thirty”. Anul trecut... citeste mai mult