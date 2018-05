649 de școli s-au înscris în concursul 'Let's Be ECO!', organizat de 'Let's Do It, România!' și Garda Națională de Mediu La începutul lunii ianuarie, Garda Națională de Mediu, în parteneriat cu 'Let's Do It, România!', a lansat concursul 'Let's Be...

Amosnews, 2 Martie 2017