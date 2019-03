“Salvarile” bataii de joc vs “mormintele” Braicar / Care face mai multe victime in Braila?

Viata este un drum lung spre moarte dar am dori ca ultimul drum sa nu il facem cu AMBULANTA sau AUTOBUZUL din Braila. Nu doar “mormintele Braicar” reprezinta un pericol public pentru cetatenii platitori de taxe si impozite ai Brailei. Mai nou ambulantele, care ar trebui sa asigure resuscitarea bolnavilor aflati in situatii grave, par mai degraba condamnari la o moarte sigura. Ceea ce in exterior pare a o “salvare”, in interior reprezinta un conglomerat de ustensile fara legatura intre ele, luate separat fiecare avand rolul de a salva vieti dar puse impreuna fara o minima logica, nu fac decat sa igreuneze munca medicilor de pe ambulanta.

