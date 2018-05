Marin Barbu "Magiun", 59 de ani, actualul şef al Centrului de copii şi juniori al lui Juventus Bucureşti, are soluţia pentru schimbarea lui Denis Alibec: atacantul trebuie să se însoare!

Într-un interviu pentru site-ul Pariurix.com, Marin Barbu vorbeşte despre cele două vedete de la FCSB, Alibec şi Budescu, mai ales că l-a antrenat la începuturile carierei pe ultimul: "Am lucrat şi eu cu jucători problemă. Robert Niţă avea un tupeu fantastic. Am lucrat la Petrolul cu Budescu şi nu se spetea. Era greu să îl convingi să facă efort. La Astra mai făcea efort. Când a plecat în China, le-am spus... citeste mai mult