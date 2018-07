Intervenția președintelui Jean-Claude Juncker, la ceremonia de semnare a Declarației comune UE-NATO



„Țin să salut această Declarație, chiar dacă într-un mod mai reținut, ea reprezentând un reper important în cadrul parteneriatului nostru. Documentul are la bază ceea ce am realizat deja împreună în ultimii doi ani și ne întărește angajamentele luate unii față de alții.

De la summitul NATO de la Varșovia, din 2016, unde am semnat cea mai recentă declarație comună, cooperarea noastră a devenit mereu mai puternică.

NATO și Uniunea Europeană sunt, în mod natural, parteneri.... citeste mai mult

