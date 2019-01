Salt de 45 de locuri pentru Andreescu

Clasamentul WTA la zi arata un spectaculos salt facut de Andreea Mitu care, avansand in fazele superioare la Rolland Garos a castigat 32 de locuri in ierarhia jucatoarelor de tenis. Mitu ocupa locul 68 dupa ce in clasamentul anterior se afla pe...

Jurnalul National, 8 Iunie 2015