Salonul Auto de la Bucuresti revine dupa 11 ani de pauza Peste 20 de producatori isi vor expune masinile la Romexpo, in luna martie, cand se va redeschide Salonul International de Automobile Bucuresti(SIAB). Organizatorii se asteapta la 150.000 de vizitatori pe inreaga durata a expozitiei.

Salonul Auto de la Bucuresti isi va deschide portile in perioada 23 martie-1 aprilie, iar la eveniment vor fi prezente peste 20 de companii care isi vor expune masinile pentru vizitatori.

Evenimentul se va desfasura pentru prima data in ultimii 11 ani, din cauza prabusirii pietei auto in contextul crizei financiare. SIAB va putea fi vazut in cadrul Romexpo, la pavilioanele B1, B2 si B3,... citeste mai mult

