Sambata, 12 Mai, 23:24

Diogo Salomao a fost omul meciului pentru Dinamo în victoria cu FC Botoșani, 2-0. Portughezul a reușit o "dublă", iar la finalul meciului și-a manifestat intenția de a mai rămâne în "Ștefan cel Mare" și din sezonul viitor.

"A fost un meci dificil pentru noi, trebuia să câștigăm ca să ne consolidăm primul loc. Am demonstrat că suntem mai buni decât ei. Pentru mine e important că am reușit două goluri, sunt atacant și vreau să înscriu mereu pentru a-mi ajuta echipa. Ultima oară când am înscris două goluri eram în Portugalia.

