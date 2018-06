Saloane modernizate la Clinica de Pediatrie III din Cluj-Napoca

Clinica de Pediatrie 3 din Cluj a trecut printr-un amplu proces de renovare, în urma implicării mai multor ONG-uri locale.Opt saloane au fost modernizate, dotate cu televizoare și frigidere pentru a primi în bune condiții pe micuții pacienți.

Cornel Hoza este președintele organizațiai Beard Brothers și a contribuit la colectarea de fonduri pentru spital.

”De obicei constatăm – sunt multe probleme, am vorbit și cu colegii de la Rotary și am stabilit de comun acord că ar fi bine, pentru că am văzut spitalul, am văzut în ce... citeste mai mult

acum 33 min. in Locale, Vizualizari: 30 , Sursa: Napoca News in