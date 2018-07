• Valeriu Ilie şi Ionel Cerchia au devenit campioni naţionali la simplu • tot la simplu, Cristi Burlacu a cucerit medalia de bronz • Tase Iorgovan şi Cristi Velev sunt vicecampioni naţionali la dublu • şi Valeriu Ilie are o medalie de bronz la dublu



La ediţia 2018 a Campionatelor Naţionale de tenis rezervate sportivilor veterani, organizate de clubul Atlas la Galaţi, doi brăileni şi-au adjudecat titlurile naţionale, Valeriu Ilie, la plus 65 ani, şi Ionel Cerchia, la plus 60 ani. Tot la simplu, Cristi Burlacu s-a clasat pe locul al treilea, la plus 35 ani, iar la dublu, Tase... citeste mai mult