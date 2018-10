Salata calda cu orz, prosciutto crudo si rucola – Reteta Laura Adamache

Salata calda cu orz si prosciutto crudo, reteta simpla si delicioasa cu orz perlat

Orzul perlat este unul dintre ingredientele mele preferate pentru salate, supe bogate si gustoase de toamna si chiar si pentru risotto. Acum multi ani am mancat in nordul Italiei o salata extraordinar de gustoasa cu orz, rucola si prosciutto crudo. Imi amintesc ca dupa ce am terminat portia mea, am atacat si farfuria sotului. Cert este ca de atunci, orzul perlat nu imi lipseste din casa, in fiecare luna gatesc cel putin 2-3 retete delicioase cu orz.

Pentru salata calda cu orz si prosciutto crudo, am folosit un ulei de rapita,... citeste mai mult