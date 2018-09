Iar cel care va avea un salariu lunar de 14.000 de euro este tânărul fotbalist Olimpiu Moruțan care a jucat și la FC Botoșani.



Gigi Becali a anunțat că astăzi că a achiziționat 10% din drepturile pe care FC Botoșani le mai avea asupra lui Olimpiu Moruțan și spune că-i va mări acestuia clauza de reziliere.



"Astăzi am cumpărat 10% din Moruțan cu 400.000 de euro (n.r. FC Botoșani a mai rămas cu 10% din jucător). Adică eu azi am dat 4 milioane de euro pe Moruțan, pentru că am încredere în el. Îl mai țin rezervă până cumpăr și celelalte procente. Credeți că dădeam banii ăștia dacă nu aveam vreo ofertă de 10 milioane... citeste mai mult

azi, 12:11 in Locale, Vizualizari: 26 , Sursa: Botosaneanul in